Отец Маска рассказал о попытке бизнесмена купить ракету в России

Американский предприниматель Илон Маск когда-то пытался купить ракету в России, но из этой затеи ничего не вышло. Об этом рассказал во вторник, 10 июня, отец бизнесмена Эррол Маск.

Как пояснил Эррол Маск, его сын "был в России, пытался купить тут ракету" на заре своего увлечения космонавтикой. Выбор страны неслучаен, подчеркнул отец будущего создателя космической компании SpaceX, ведь именно в России, "как мы все знаем, делают лучшие ракеты".

Однако в России "ему ракету не дали", так как "подумали, что он шутит". После этого Маск занялся строительством собственной ракеты в Калифорнии, заложив фундамент будущей SpaceX, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Илона Маска можно сравнить с советским инженером ракетно-космических систем Сергеем Королёвым. Президент подчеркивал, что "такие люди нечасто появляются в человеческой популяции — заряженные на определенную идею".

Ходили слухи, что глава государства поддерживает контакты с Маском, однако в Кремле опровергли эти сообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что у Владимира Путина был лишь один контакт с американским бизнесменом — "до 2022 года, они говорили по телефону", причем "разговор, скорее, носил такой ознакомительный характер".