Сенатор Климов: Европа хочет победоносной войны, чтобы не оставить и следа от русского мира

Милитаристская риторика в Европе только крепнет. Генсек НАТО Марк Рютте уже посоветовал британцам, да и всем остальным европейским членам НАТО, покупать учебники русского языка и начинать активное обучение, если их правительства не увеличат расходы на оборону как минимум на 5%.

О воинственном настрое Европы с ведущим программы "Событий. 25-й час" поговорил сенатор Андрей Климов.

— Процитирую вас. Вот что вы сказали о Зеленском: "Он не хочет окончания конфликта, потому что это его гарантия личной безопасности и источник очень безбедного существовании"я. Следуя вашей логике, пока Зеленский остается у власти, пока его не заменят, прогресса в переговорах не будет, так?

— Это так, но это только отчасти так. Дело в том, что физическое лицо Зеленский, физическое лицо, действительно не хочет. Но от его "хочет или не хочет" мало что зависит. Ведь убрать Зеленского и его хозяева могут в каждую минуту, даже каждую секунду. Но они этого не делают, потому что многое в него вложили, и он выполняет их задачу. А задача — продолжать конфликт. Таким образом, здесь нет противоречия. Он не хочет, и его хозяева, его кукловоды тоже не хотят.

— На самом деле, вот эта антироссийская, не то что риторика, а милитаристская, агрессивная риторика, она растет год от года. Если 10 лет назад нас критиковали, позволяли себе политические выпады, то сейчас идет риторика именно агрессивно-милитаристская. Война с Россией неизбежна — вот что вбивают в голову людям в Европе.

— Да, действительно, но там ведь не только вбивают в голову людям в Европе, там еще ведут гибридную войну против нас. Причем для этого используются как экономические рычаги, как вопросы информационной борьбы с нами, так и буквально поставки оружия. Смертоносного оружия, наступательного оружия, так поставки инструкторов, так обеспечение притока наемников на эту территорию. То есть это полномасштабная, гибридная, тотальная война против нас. Она идёт и давно идёт. Мало того, я хочу заметить, что вот российская сторона не просто предлагает свои принципы украинского урегулирования. Вот буквально через несколько дней исполнится ровно год, как 14 июня Владимир Путин на площадке МИД России не только сказал о том, какие принципы могут быть урегулирования украинского конфликта, но и о том, что Россия предлагает новую конфигурацию, новый образ безопасности и сотрудничества в Большой Евразии для всех. То есть мы идем с миром к каждой из стран Европы и Азии. И эти предложения о контуре равной неделимой безопасности и взаимодействия остаются на столе. В этом смысле наша позиция гораздо более широкая, чем пытаются показать наши противники.

— Вам приходится регулярно общаться, как бы это сказать, и с друзьями, и с недругами нашей страны, причем достаточно высокопоставленными. Скажите, нас слышат то, что говорит Владимир Путин? Там обсуждают, принимают к сведению или пытаются оголтело все это игнорировать и тыкать в нас пальцем и говорить, что это агрессоры, их слушать нельзя? Позиция хоть немного конструктивная у кого-то есть?

— Конечно. Совсем недавно провели большие общественно-политические слушания в поддержку как раз инициативы Путина, о которой я сказал. И там более 300 в общей сложности иностранцев было из более чем половины стран евразийского материка. Это много. И там были очень разные люди. Действующие политики, парламентарии, работники международных отделов, правящих партий и так далее. И мы к консенсусам приняли очень важный документ, который говорит не просто о том, что нас слышат, но и о том, что вместе с нами по этому пути, по пути стабильного мира, равноправного сотрудничества готовы идти очень многие. Это, как минимум, 80% населения стран, которые находятся на этом материке. 20% да, там есть источники вот этой конфликтности.

— Но вот эти 20% обладают огромным ресурсом. Огромным ресурсом по производству вооружений. У них хорошо работают спецслужбы. Пропаганда, гибридную войну они умеют вести. Эти самые 20 процентов. И похоже они планируют большую войну. Потому что Марк Рютте, генсек НАТО, заявил буквально за день до нашей встречи: "Через 3-5 лет мы будем готовы противостоять России. Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение 5 лет". Он четко обозначает сроки. Через 5 лет мы готовы к войне с Россией. А уж как ее спровоцировать? Они об этом позаботятся. Будет война?

— Они хотят, чтобы была победоносная война, в которой они одолеют нас как державу, как цивилизацию, и не оставят следа от русского мира на земле. Они это не скрывают. За полгода до СВО Европейский парламент принимает резолюцию, где было сказано о необходимости покончить с русским миром, это дословно. Таким образом, они к этому идут, но они понимают, что мы ракетно-ядерная сверхдержава, они понимают, что нынешние Соединенные Штаты при Трампе это не то государство, которое будет вместе с ними в эту авантюру идти, и поэтому они некие сроки ставят. А мне кажется, что подоплекой этого еще является то, что такие как Рютте, они еще хотят сильно заработать за эти пять лет, используя все эти страшилки, которые они помнят еще со времен Холодной войны.