Сын Михаила Круга женится на девушке, которую встретил на шоу Ларисы Гузеевой

Александр Круг сделал предложение своей возлюбленной. Девушку 23-летний наследник шансонье Михаила Круга встретил на шоу "Давай поженимся!".

Ульяна сразу приглянулась Александру, ведь она, как и его мама по знаку зодиака Овен. После шоу молодые люди продолжили общение, а недавно улетели вместе в Таиланд. Парочка разместилась в одном из отелей Пхукета и отправилась посмотреть на Большого Будду. Пока Ульяна рассматривала достопримечательности, Александр встал перед любимой на одно колено и протянул ей кольцо. Девушка явно не ожидала, что отпуск обернется помолвкой, но в итоге приняла предложение любимого.

"Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной", — похвастался Круг-младший.

Дата свадьбы пока не назначена. Но судя по напору Александра, тянуть жених и невеста точно не будут.

Напомним, сын шансонье пришел на шоу "Давай поженимся!" и заявил Ларисе Гузеевой, что ищет невесту. При этом музыкант пожаловался, что девушки, которые встречались ему ранее, не были настроены на создание семьи. Александр надеялся, что сваха поможет ему встретить ту самую.