Министерство обороны России показало видео вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих. Это произошло во вторник, 10 июня, в рамках реализации российско-украинских договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Вернувшиеся бойцы развернули российские триколоры и скандировали: "Россия!", "Слава России!", "Ура России!". Один из вернувшихся домой бойцов рассказал про "непередаваемое ощущение" и "великолепное чувство", заявив, что хочет "вообще забыть прошлое — то, что было, и жить по-новому, с новыми силами".

Глава киевского режима Владимир Зеленский показал вернувшихся на Украину военных ВСУ, отметив в соцсетях, что "уже дома, на Украине, воины из разных составляющих наших сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта".