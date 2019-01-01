Путин привел модернизацию московской медицины в пример другим регионам

Медработники в эти выходные отмечают праздник. Будь то врачи, медсестры, санитары - для каждого из них лучшим подарком будет здоровье их пациентов. Владимир Путин, поздравляя тех, кто каждый день борется за жизни людей, кто, рискуя собой, спасает других, отметил важность этой профессии.

Путин: В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии. В борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. Особые, самые теплые слова благодарности в адрес медицинских работников-участников специальной военной операции. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им – главный смысл вашей профессии.

Болезни сосудов и сердца занимают первое место среди факторов, влияющих на продолжительность жизни. В России многое сделано для лечения этих патологий, отметил президент. И есть хорошие новости.

"В течение последних лет мы удерживаем исторический минимум по смертности от болезней системы кровообращения, число умерших от болезней системы кровообращения за последние 6 лет снизилось на 28,5 тысяч человек. Количество повторных инфарктов миокарда снизилось на 39% по сравнению с 2019 годом. Это хороший результат терапии. Особенно важно отметить существенное снижение смертности от повторных инфарктов миокарда. Цифры тоже впечатляют - это почти 86%", - рассказал Дмитрий Мурашко, министр здравоохранения.

И все это, конечно, благодаря новейшему оборудованию, ранней диагностике заболеваний, доступности и скорости медобслуживания. И, несомненно, квалификации специалистов. За последние несколько лет в разных регионах страны было создано более 6,5 тысяч новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Медицинские объекты ремонтируют и восстанавливают. 10 июня президент дал старт работе сразу пяти учреждений. В Уфе открылся десятиэтажный хирургический корпус.

Глава республики, общаясь с президентом, был поражен новизной операционных: "Корпус большой, 35 тысяч квадратных метров, 10 операционных. Это какой-то космический корабль. Для людей это дополнительная надежда на долгую здоровую жизнь".

Президент попросил региональные власти обратить внимание на фельдшерско-акушерские пункты.

Путин: ФАПы прошу не забывать. Это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населенных пунктах, где подчас, кроме фельдшера, никого нет из медицинских работников. Нужно продолжить работу по ремонту, по строительству новых ФАПов, по привлечению туда специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего - жилищные.

Главный критерий работы государства – это удовлетворенность граждан системой здравоохранения, подчеркнул Путин.

Луганск работает под патронатом российской столицы. Поликлиника №12 отремонтирована московскими специалистами в рамках шефской помощи. За более чем 30 лет здание ни разу не обновлялось, оборудование было ещё советское.

Путин: Я знаю, что Москва помогала. У Сергея Семеновича есть такая хорошая программа по обновлению и развитию московской медицины. И, конечно, если Москва помогает, то делает это на хорошем, качественном уровне. Насколько я понимаю, оборудование приобреталось за счет средств федерального бюджета, надеюсь, что оно тоже соответствует всем современным требованиям.

Владимир Путин поручил использовать московский опыт и дальше и наладить прямую связь медучреждений новых регионов с крупными федеральными медицинскими центрами для консультаций и переподготовки кадров.