Шойгу: Защита традиционных ценностей станет приоритетом внешней политики России

Образ России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей необходимо развивать в международных отношениях. Такое заявление сделал во вторник, 10 июня, секретарь российского Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Тема традиционных ценностей обсуждалась на заседании Совбеза при участии главы государства Владимира Путина. Он подчеркивал, что вопрос сохранения национальных ценностей для России является архиважным.

Шойгу отметил, что образ нашего государства как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей необходимо сделать одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности.

Нет ни одной задачи важнее сохранения национальных ценностей для России как для страны, в которой проживают 195 народностей, подчеркнул секретарь Совбеза в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выражал мнение, что национальная идея, основанная на традиционных ценностях, должна быть официально закреплена в Конституции. Он подчеркивал, что это особенно важно в нынешних условиях, когда активизировались деструктивные течения и запрещенные организации.

Традиционные ценности защищают Россию даже от инфекционных заболеваний — на это указывала руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова. Эксперт отмечала, что оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, учитывая пути ее распространения.