Цымбалюк-Романовская заявила, что семья грубо нарушила последнюю волю Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью. Но, как выяснилось, Армен Борисович хотел упокоиться в другом месте.

О том, что семья звезды советского кино грубо нарушила его последнюю волю рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка пришла на шоу Андрея Малахова и поделилась воспоминаниями о бывшем муже.

Виталина призналась, что до сих пор любит умершего супруга, и не до конца осознает, что его нет. При этом Цымбалюк-Романовская не явилась на похороны актера и ни разу за пять лет не приходила на Ваганьковское. По словам артистки, она боится этого места.

"Я не была на похоронах, чтобы не хотела переживать какое-то унижение. Думаю, он бы это понял и одобрил. Памятник видела лишь фотографиях, не хочу никого обидеть, но мне кажется, что не похож совсем. Памятник некрасивый даже эстетически", — сказала Виталина.

Пианистка заявила, что ее удивило, что семья решила похоронить Джигарханяна на Ваганьковском кладбище. Последней волей народного артиста СССР было упокоиться на Новодевичьем рядом с именитыми коллегами.