В 2026 году американские власти намереваются урезать бюджет, выделяемый на закупки вооружений для украинской армии. Об этом заявил во вторник, 10 июня, министр обороны США Пит Хегсет.

Выступая перед американскими конгрессменами, шеф Пентагона пояснил, что "нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совершенно иначе", поэтому "в бюджете есть сокращение" финансирования военной помощи Украине.

Хегсет не стал называть каких-либо конкретных цифр, но подчеркнул, что в контексте конфликта на Украине "мирное соглашение через переговоры — лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее украинские аналитики пожаловались, что Запад не взял на себя никаких экономических обязательств по финансированию киевского режима. Уже на 2026 год существует значительная неопределенность – и нет никаких гарантий, что Украина его переживет.

Однако западные эксперты отмечают, что помощь других государств оказала киевскому режиму медвежью услугу. Вместо желаемого повышения эффективности и обороноспособности Вооруженные силы Украины столкнулись с зависимостью от поддержки со стороны Запада и с собственной отсталостью.