Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны ВСУ на всех стратегически важных направлениях. Наносят поражение технике и живой силе врага на передовой и в тылу.

На подступах к Красноармейску атаку штурмовиков поддержали экипажи FPV-дронов. Точными ударами с воздуха операторы беспилотников пробили брешь в обороне противника.

В Запорожской области по тыловым районам неонацистов ударила реактивная артиллерия. "Градом" накрыли склад с боеприпасами.

Круглосуточно несут боевое дежурство зенитчики. Расчеты ракетного комплекса "Стрела" ежедневно обнаруживают и уничтожают вражеские цели на предельно малых высотах.