Рядовой Асташин вывел машину с боеприпасами и продовольствием из-под огня

Рядовой Дмитрий Асташин, доставляя продовольствие и боеприпасы нашим подразделениям на передовую, попал под артиллерийский удар со стороны ВСУ, но мгновенно сориентировался и вывел автомобиль из-под огня, не допустив его поражения. Грамотные действия Дмитрия позволили избежать детонации боекомплекта и своевременно доставить груз нашим военным.

Ефрейтор Максим Колегов с помощью разведывательного дрона обнаружил замаскированные огневые позиции ВСУ, передал координаты артиллеристам и произвел корректировку огня. В результате огневые точки и большое количество пехоты противника были уничтожены.