МВД России опровергло слухи о разрешении полицейским нести службу в кимоно

Публикации ряда средств массовой информации и интернет-ресурсов о том, что сотрудники полиции в России будут нести службу в кимоно, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 10 июня, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

В своем Telegram-канале представитель МВД подтвердила, что в России вступило в силу постановление кабмина, утверждающее изменения в форменной одежде сотрудников органов внутренних дел и нормах их снабжения вещевым довольствием.

Однако некоторые журналисты и администраторы Telegram-каналов не разобрались в сути дела и кинулись публиковать ироничные комментарии и иллюстрации. Их смысл сводится к тому, что теперь одной из разновидностей формы сотрудника полиции якобы станет кимоно, отметила Ирина Волк.

Она подчеркнула, что это неверная трактовка — на самом деле кимоно будут выдавать курсантам и слушателям образовательных организаций МВД для занятий физкультурой и отработки боевых приемов.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в зоне специальной военной операции применяют "костюмы-невидимки", размывающие силуэт и помогающие спрятаться от тепловизоров противника.

Между тем форма сослужила дурную службу украинскому военному — он попытался спрятаться на территории Курской области, прикинувшись местным жителем. Однако боец ВСУ, переодевшись в гражданскую одежду, из-за мозолей на ногах остался в собственной обуви. В итоге российские военные разоблачили самозванца, увидев на нем берцы натовского образца.