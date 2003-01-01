Бизнесмен Василенко признался в романе с Жанной Фриске: "Мы сутки не понимали кто мы и что"

О личной жизни Николая Василенко, которого в Сети называют Лавандовый раф, известно немного. Бизнесмен не любит рассказывать о своей семье. Но неожиданно мужчина сделал заявление о связи с Жанной Фриске.

55-летний Василенко в новом выпуске YouTube-шоу Forbes рассуждал о популярности и о том, как многие бояться забвения. Отвечая на вопрос, Николай вспомнил, что на эту тему очень хороший пример ему показала Жанна Фриске. Мол, если ее путали с кем-то другим, артистка никогда не переживала, потому что ей это было не важно.

"Мы с ней когда-то дружили близко", — заявил бизнесмен. Ведущий уточнил, что это значит. Василенко решил рассказать, как почти 20 лет назад закрутил роман с исполнительницей хита "Малинки".

"У нас были с ней отношения. Мы встречались. Да, серьезно. В 2003–2005 годах, давно. Жанна классная", — признался он.

Познакомились бизнесмен и певица в Сочи. Жанна выступала на концерте, одним из спонсоров которого была компания Николая.

"Утром я с ней познакомился случайно. Мы вообще сутки не понимали кто мы и что. Потом до меня дошло, что это Жанна Фриске из "Ночного дозора"", — поделился Василенко.

Отношения развивались стремительно, но оба решили держать их в секрете от публики. Потом все так же быстро сошло на нет. Бизнесмен предпочел не вдаваться в подробности, и не раскрыл причины расставания с певицей.