В ночь на 11 июня российские ПВО перехватили и уничтожили 32 вражеских беспилотника. В частности, 16 БПЛА - над Воронежской областью, восемь дронов – над Курской областью, пять беспилотников – над Тамбовской областью, два БПЛА – над Ростовской областью и один беспилотник – над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Меж тем ВС России минувшей ночью нанесли массированный групповой удар по Киеву. Использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники. Целями российского оружия стали предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в украинской столице. Поражены также пункты управления и места дислокации ВСУ.

Что же касается линии фронта - российская армия наступает. Существенно наши бойцы продвинулись в Сумской области. Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. За сутки противник потерял более 1300 военнослужащих. Кроме того, наши бойцы уничтожили или захватили почти все поставленные ВСУ "Брэдли" и "Леопарды". А из 31 танка "Абрамс", переданного американской стороной, уже уничтожены 26 машин.