Вице-губернатор Владимирской области арестован по делу о взятке

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиги в рамках расследования коррупционного дела. Об этом во вторник, 10 июня, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как уточняется в Telegram-канале пресс-службы, постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича. Под арестом он пробудет 1 месяц 30 суток.

Политик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение взятки в особо крупном размере, то есть превышающем 1 миллион рублей. Максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

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