МИД отреагировал на "акции полицаев" против российских журналистов в ФРГ

Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова изъятие немецкой полицией паспортов у жены и семилетней дочери руководителя представительства медиагруппы "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.

Как подчеркнула Захарова, "система немецкой пропаганды играет полностью в игру, которая предложена официальным Берлином по изничтожению альтернативной точки зрения". Однако действиями репрессивного характера "немецкий агитпром" дискредитирует себя еще сильнее.

Россия предпримет все необходимые меры для защиты российских журналистов — этим уже занимаются наши дипломаты в Берлине, заверила чиновница.

Высказался о происходящем в ФРГ и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он назвал действия германской полиции незаконными, провокационными и враждебными. Хотя обращаться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "можно и нужно, но смысла иметь не будет", все же "рано или поздно этим властям и им подобным придется держать нелицеприятный отчет", цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны развернули откровенную травлю российских журналистов с целью скрыть неудобные факты и правдивую информацию, хотя они аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы.

При этом в нашей стране средства массовой информации свободны — это твердо гарантировано Конституцией, а российские власти "конструктивно взаимодействуют" со СМИ "вне зависимости от редакционной политики", подчеркивал глава государства. Однако он напомнил, что от журналистов требуется соблюдать законодательство России.