Галкин* забрал детей у Пугачевой и увез их в Азию

Признанный иноагентом Максим Галкин увез детей Аллы Пугачевой на отдых. Примадонна не смогла присоединиться к семье из-за состояния здоровья. Алле Борисовне противопоказан жаркий, влажный климат и длительные перелеты.

На своей странице в соцсети муж-иноагент Пугачевой поделился фотографиями из отпуска. На одном снимке Галкин* позирует с сыном Гарри. Артист с наследником стоят в бассейне в окружении пальм. На другом фото юморист идет по пляжу. Галкин* с детьми явно находится на экзотическом курорте.

Подписчики иноагента предположили, что он отправился в Таиланд. Максим* оставил подсказку о своем местоположении, сопроводив снимки саундтреком из сериала "Белый лотос", третий сезон которого снимался в Таиланде.

Напомним, это не первый раз, когда иноагент-юморист уезжает с детьми на отдых, оставляя Аллу Борисовну дома одну. Так, зимой Галкин* возил Лизу и Гарри на горнолыжный курорт, где дал детям возможность насладиться снежной зимой, которую они не видели после побега Пугачевой из России.



*Признан Минюстом иностранным агентом в России