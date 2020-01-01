Трамп объявил события в Калифорнии восстанием

Происходящее в некоторых районах Лос-Анджелеса можно было бы назвать восстанием — так охарактеризовал события в главном городе штата Калифорния президент США Дональд Трамп.

В штате продолжаются массовые беспорядки, из-за которых глава государства решил ввести в Лос-Анджелес Национальную гвардию, а затем добавил к ней несколько сотен морпехов. Источники утверждают, что Дональд Трамп как никогда близок к тому, чтобы задействовать Закон о мятеже 1807 года, разрешающий президенту применять вооруженные силы внутри страны.

Как отмечает Axios, это станет для Трампа прорывом в его "стремлении к власти, не ограниченной губернаторами, генералами и другими факторами, которые сдерживали его в 2020 году".

Однако президент США пока не подтверждает таких намерений, обещая вывести Нацгвардию из Калифорнии, "когда опасности не будет". Политик уверял, что "была бы ужасная ситуация, если бы я их не отправил".

С ним не согласен губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — он подал в суд на Дональда Трампа, а также на Пентагон и его шефа Пита Хегсета за действия, противоречащие суверенитету штата и конституции Соединенных Штатов.

Между тем The Daily Texan пишет, что из Калифорнии протесты распространились в Техас — в Далласе и Остине люди выходят на улицы, поддерживая протесты против депортации мигрантов из США и сокращения бюджетного финансирования штата. Начались аресты, сотрудники силовых структур задействовали светошумовые гранаты и перцовый газ.