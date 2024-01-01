Лукашенко объяснил дефицит картошки политическими причинами

Ситуация с дефицитом картофеля создана искусственно — такое мнение высказал во вторник, 10 июня, белорусский президент Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, "когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело". На самом деле "бульбы хватало", однако "где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат". Разобраться помогли правоохранительные органы, отметил Лукашенко. По его словам, когда контроль "с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась" (цитаты по БелТА).

Белорусские власти уже не раз обсуждали важный сельскохозяйственный вопрос — о выращивании картофеля. Из-за сложных погодных условий в Беларуси сложилась непростая ситуация на полях — заморозки "свое грязное дело сделали", почти уничтожив посевы. Однако Лукашенко призвал все равно "помочь братьям-россиянам" с поставками картошки, подчеркнув, что "это же не благотворительность".

В ноябре 2024 года Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба России заинтересовались подскочившими ценами на картофель. В Государственной думе заинтересовались, почему с начала года его стоимость выросла на 74%, если в России нет ни дефицита, ни ажиотажного спроса.