Россия и США продолжат переговоры по "раздражителям" в Москве

Россия и США предварительно согласовали перенос из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях. Об этом во вторник, 10 июня, рассказал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Дипломат подчеркнул, что "до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе".

Тем не менее, по оценке Дарчиева, движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть. В качестве осязаемого результата российско-американского диалога он назвал принятое 10 апреля в Стамбуле предварительное решение перенести переговоры в свои столицы — следующий раунд состоится, как ожидается, в Москве, цитирует посла ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что процесс урегулирования конфликта на Украине и налаживание взаимоотношений России с Соединенными Штатами идут независимо друг от друга — это два различных процесса.

Однако украинская тематика остается одним из важных вопросов, обсуждаемых при контактах представителей Москвы и Вашингтона. 28 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Речь шла, прежде всего, о подготовке конкретных предложений к продолжению переговоров с представителями Украины в Стамбуле.