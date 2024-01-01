Предводитель киевского режима Владимир Зеленский не имеет легитимного статуса и использует террористические методы, поэтому может даже не рассчитывать на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Как напомнил украинский парламентарий в своем Telegram-канале, Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины еще в мае 2024 года — "его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения". Дмитрук напомнил, что "именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин".

Более того, Владимир Зеленский — террорист, а значит, "встречаться с ним — значит легитимизировать беспредел", подчеркнул нардеп. В России "никто на это не пойдет", резюмировал политик (цитаты по РИА Новости).

Ранее Зеленский заявлял, что украинская переговорная группа, выезжающая в Стамбуле, не уполномочена обсуждать территориальный вопрос. Глава киевского режима заявил, что обсуждать эту тему он готов только с президентом России Владимиром Путиным.

Однако в Кремле предупреждали, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. О двустороннем контакте с Зеленским речь также не ведется.

Между тем в Киеве восхитились тем, как российский лидер Владимир Путин поставил Владимира Зеленского на место. Депутат Верховной рады Александр Дубинский подчеркнул, что "Путин абсолютно грамотно воспользовался идиотскими решениями Зеленского по проведению терактов на территории России и фактически отказался от переговоров".