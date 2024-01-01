Сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Беларуси в товарищеском матче, который состоялся во вторник, 10 июня, в Минске. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Нападающий российской сборной и клуба "Динамо" Ярослав Гладышев, который всего во второй раз вышел в составе национальной команды, сделал покер (21, 24, 33, 52-я минуты). Более того, он записал на свой счет самый быстрый хет-трик в истории сборной России.

Единственный гол престижа в ворота россиян забил Вадим Пигас (54-я минута), сообщает РИА Новости.

Ранее Российский футбольный союз сделал интригующее заявление. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что осенью в числе соперников национальной команды окажется одна из лучших сборных мира. Ходили слухи, что это может быть Бразилия или Аргентина.

Вскоре после этого Митрофанов сообщил, что в 2026 году сборная России по футболу сыграет против сборной Парагвая. Команды должны были встретиться на поле еще в марте 2024 года, но из-за трагедии в "Крокусе" игру отменили.