Дарчиев: Россия и США перенесли консультации по "раздражителям" из Стамбула в свои столицы

Россия и США приняли предварительное решение перенести переговоры из Стамбула. Консультации по устранению проблем в двусторонних отношениях Москва и Вашингтон будут проводить в своих столицах. В частности, новый раунд таких переговоров пройдет в ближайшее время в Москве, сообщил новый посол России в США Александр Дарчиев.

Как заявил посол в первом с начала работы в Вашингтоне интервью, Вашингтон ведет с Москвой прагматичный торг с целью устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях. Дарчиев подчеркнул: главное, что в отличие от предшествующего периода собеседники в Белом доме и госдепартаменте не бегают от российских дипломатов.

Посол признал, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко. По словам Дарчиева, процесс идет трудно: его тормозят не только оппоненты Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребы" в Конгрессе. Тем не менее, движение вперед есть, приводит слова дипломата ТАСС.