Замминистра обороны Цивилева наградила медиков и бойцов СВО в госпитале

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, получили награды военные, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале.

Медали "За Отвагу", "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" им вручила заместитель министра обороны Анна Цивилёва. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня России.

Обращаясь к собравшимся, Цивилёва отметила, что этот праздник объединяет всех, кто своим трудом прославляет нашу страну. Она лично поблагодарила каждого бойца за службу и пожелала всем скорейшего выздоровления.