Сторонники экс-президента Аргентины разгромили парковку местного канала

Сторонники бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер устроили массовый погром после того, как суд подтвердил ей приговор. Тысячи человек сначала собрались у дома политика, а затем направились к местной телестудии. Толпа разбила двери и витрины, повредила несколько автомобилей.

Киршнер, которая возглавляла страну два президентских срока, обвиняют в коррупции, её осудили на шесть лет тюремного заключения. Решение первой инстанции было принято ещё три года назад, теперь его подтвердил и Верховный суд страны. Также бывшей главе государства пожизненно запретили занимать любые выборные и государственные должности.

Кристине Киршнер сейчас 72 года, в связи с возрастом она может претендовать на отбывание тюремного срока дома. Экс-президент уже подала соответствующее прошение.

