Россияне этой ночью увидели Клубничное полнолуние

Над регионами России этой ночью взошла клубничная Луна. Первое летнее полнолуние обязано таким названием индейским племенам. Именно в начале июня коренное население Северной Америки начинало собирать сладкую ягоду.

В этом году первое за лето полнолуние совпало с самым низким положением спутника относительно горизонта. Это редкое явление, оно случается раз в 18 лет. Соцсети заполнились снимками красного спутника.

Учёные объясняют необычный цвет траекторией движения Луны, на самом деле она никак не меняется. Всё, что мы видим - лишь красивый оптический эффект.