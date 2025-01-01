В российских регионах все больше желающих заключить контракт с Минобороны

Обстановка максимально приближена к боевой. В подготовке используют штатные боеприпасы и гранаты. Опытные бойцы объясняют и показывают, как продвигаться вперед, прикрывая друг друга. Занимать вражеские окопы и опорники.

Задача инструкторов - показать, с чем придется столкнуться в реальном бою. На полигонах - объекты, повторяющие оборонительную систему врага. А учебный материал для бойцов подготовлен с учетом анализа уже полученного опыта в ходе проведения СВО.

Штурмовиков учат работать в маленьких тактических группах - двойках и тройках. И только, когда бойцы доводят свои навыки до автоматизма, их отправляют на выполнение боевых задач.

А начинается все в пунктах отбора на военную службу по контракту. Среди тех, кто хочет поступить в ряды Вооруженных сил, проводят и психологический отбор. В зависимости от результата подбирают курс подготовки. В Краснодарском крае заявок на подписание контракта с Минобороны, в последнее время, стало заметно больше.

"Если сравнить набор на службу по контракту с января по май 2024 года и с января по май 2025 года, то, конечно же, в 2025 году на 30 процентов, примерно, количество людей увеличилось, поступающих на службу по контракту", - говорит Юрий, сержант, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

Для них в Краснодарском крае предусмотрены несколько выплат: от губернатора, от Центра подготовки, от Минобороны и от муниципалитета. В общей сложности получается более двух миллионов рублей. Впрочем, это лишь дополнительный стимул. Для многих главная причина подписания контракта - потребность защитить Родину. Андрей называет себя патриотом. Говорит, через СВО прошли многие его товарищи. А в семье за лентой даже женщины.

Андрей, как и многие, воспринимает защиту Родины, как работу, наградой за которую станет благополучие нашей страны.