Алина Загитова рассказала о встрече с любимым мужчиной и будущем ребенке

В мае Алине Загитовой исполнилось 23 года. К этому времени она стала настоящей звездой фигурного катания, собрав все возможные титулы в этом виде спорта. После завершения профессиональной карьеры Алина не остановилась. Она продолжает выходить на лед в различных шоу, а еще запустила телевизионную карьеру. Сейчас Загитова занята постановкой ледового рок-мюзикла "Ассоль", в котором примет участие Евгения Медведева. По словам Алины, специально для нее был создан персонаж.

Что касается личной жизни, то пока своего любимого мужчины Загитова не встретила. Случится это может когда угодно: и завтра и лет через десять. "Но десять — это, пожалуй, слишком. Хотелось бы пораньше..." - призналась в новом интервью Алина.

Фигуристка не скрывает, что неискренность в мужчине ее отталкивает. Она сразу чувствует фальшь.

"Я очень эмпатична. Это и хорошая черта, и плохая. Боль всегда пропускаю через себя — даже если речь о малознакомых людях. Но если с кем-то близко общаюсь, такие моменты как раз позволяют лучше понять человека", - объяснила фигуристка.

Алина Загитова рассказала о будущем ребенке. Она призналась, что вряд ли бы отдала его в фигурное катание. "Тяжело ведь не только спортсмену, но и его окружению. Мама, папа и бабушка положили на мою карьеру огромную часть своей жизни. Спасибо им за поддержку и понимание. За то, что гасили истерики, которые иногда случались, находили правильные слова", - заключила Алина Загитова в беседе с "СЭ".