Владимир Зеленский продолжает подставлять украинский народ своей преступной политикой и желанием угодить Западу любой ценой. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал реакцию украинского лидера на удар по военным объектам в Киеве "страхом ничтожества".

Рогов подчеркнул: Зеленский в очередной раз подло умолчал, что удары - ответ на обстрелы российских регионов и теракты, которые он же и санкционировал. А получив удары возмездия по местам дислокации боевиков ВСУ, складам или аэродромам, начинает вопить о мире.

Накануне Зеленский потребовал от США и стран Европы "принудить Россию к миру". Стремясь во всем обвинить Москву, Зеленский демонстрирует не просто лицемерие. Это страх ничтожества, которое, отдавая приказы убивать, было уверено, что ему это сойдет с рук, приводит слова Рогова РИА Новости.