"Это профессионалы": Трамп высказался о беспорядках в Лос-Анджелесе

Протесты в Лос-Анджелесе возникли не просто так, они кем-то финансируются.

Мятежники действуют очень профессионально - такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг (Северная Каролина).

"То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет <...> Эти ребята являются профессионалами, они не любители", - отметил он.

Свою очередь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал американцев противостоять политике Трампа. По его мнению, президент злоупотребляет властью.

7 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Дональд Трамп направил в город войска Национальной гвардии без согласования с властями штата. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на президента. В Лос-Анджелесе ввели комендантский час.