Трое детей попали под удар ВСУ под Рыльском

Трое детей пострадали при атаке украинских беспилотников в Курской области.

Боевики атаковали поселок Марьино под Рыльском. Пострадавшие госпитализированы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Сильнее всех пострадала семилетняя девочка: у нее минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, а также осколочное ранение лица и ушиб ноги. Девятилетний мальчик получил травму ноги и мизинца правой руки. У 13-летнего мальчика ушибы мягких тканей ног.

"Детей сразу осмотрели врачи, после их доставили в Курскую областную больницу. Слава Богу, угрозы для жизни и здоровья нет", - сообщил Хинштейн.

В результате удара ВСУ повреждено здание Марьинского Дома культуры, спортивного зала, санатория "Марьино" и начальной школы. Выбиты стекла в трех квартирах и одном частном доме.