Россия хочет мира. Однако на нынешние действия Киева Москва вынуждена отвечать, заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной.

Как пишет, ссылаясь на Мединского, газета The Wall Street Journal, неготовность Украины к компромиссам в переговорах с Россией приведет к дальнейшим территориальным потерям. Если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других стран, Москва будет вынуждена ответить.

Помощник президента России подчеркнул, что с Россией невозможно вести длительную войну. Мединский напомнил об опыте 21-летней войны со Швецией, которая завершилась для Стокгольма потерей Прибалтики и Карелии.