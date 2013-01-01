Как живет семья после смерти Жанны Фриске

Певица Жанна Фриске стала известной, став участницей группы "Блестящие". Однако, оставив затем коллектив и начав сольную карьеру, артистка только выиграла. Фриске считалась одной из самых востребованных исполнительниц на отечественной эстраде. Благодаря яркой эффектной внешности и песням, ставшими хитами, артистка обеспечила себе внушительные доходы и безбедную жизнь.

Однако певица мечтала о ребенке. Весной 2013 года Жанна родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. А вскоре узнала, что больна раком головного мозга.

Певицы не стало в 2015 году. После смерти Фриске Шепелев забрал сына себе. Несмотря на то, что воспитанием мальчика, когда болела Жанна, занимались родители артистки, впоследствии они не смогли поддерживать отношения с внуком. Между семьей Фриске и Шепелевым случился конфликт, который до сих пор так и длится.

Журналисты связались с отцом Жанны Владимиром Фриске, чтобы узнать, как семья отметит годовщину со дня смерти артистки. Тот рассказал, что в этот день - 15 июня - близкие отправятся в церковь, а затем посетят могилу певицы. По словам Владимира, дочь часто снится его супруге. Однако они стараются жить дальше, ведь у них нашлось утешение - младшая дочь Наталья родила внучку Луну.

"Она в нашей семье - главный человек, который нас радует и дает нам силы. Человечек, вокруг которого все крутится. Внучка все наши утраты смягчает, мы с женой живем именно ей. После того как Платошу у нас забрали, я днями и ночами ждал, когда дочь Наташа нам внуков подарит. Долго ждал. И вот родилось такое счастье. Это такая отдушина! Я словно ожил", - признался отец Фриске.

Он рассказал, что поддерживает отношения с некоторыми друзьями Жанны, например, с Надей Ручкой, Ольгой Орловой, Ксенией Новиковой, Отаром Кушанашвили. Конечно же, Владимир Фриске видел в Сети свежие фотографии повзрослевшего внука Платона. По его мнению, у мальчика улыбка и руки Жанны, передает "КП".

"В нашу породу пошел мальчик. Пока стараюсь не лезть туда, не связываться с его отцом, потому что боюсь, что натворю дел... А мальчику надо спокойно жить, расти. Захочет вернуться к нам - сам придет. Не захочет - его судьба, его дело. Пусть ребенок вырастет и сам решает", - высказался Владимир Фриске.