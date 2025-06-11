МИД: Киев прямо отказался забирать тела солдат ВСУ

Киев прямо отказался забирать тела своих солдат. Это только подтверждает неонацистскую суть киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Когда от Москвы поступило предложение о передаче тел, Киев не стал ссылаться на отсутствие научно-технической возможности идентифицировать и сохранять погибших солдат. Также не стала украинская сторона просить отсрочить передачу или передавать только те, которые удалось идентифицировать, сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что ответом на российское предложение стал прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление над своими же солдатами. По словам Захаровой, террористический киевский режим не считал своих граждан за людей ни при их жизни, ни после гибели. Представитель МИД отметила: она не знает ни единой культуры или этноса, которая бы отказалась забирать павших воинов, чтобы обеспечить им достойное упокоение в земле.