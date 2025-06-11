Киев прямо отказался забирать тела своих солдат. Это только подтверждает неонацистскую суть киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Когда от Москвы поступило предложение о передаче тел, Киев не стал ссылаться на отсутствие научно-технической возможности идентифицировать и сохранять погибших солдат. Также не стала украинская сторона просить отсрочить передачу или передавать только те, которые удалось идентифицировать, сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что ответом на российское предложение стал прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление над своими же солдатами. По словам Захаровой, террористический киевский режим не считал своих граждан за людей ни при их жизни, ни после гибели. Представитель МИД отметила: она не знает ни единой культуры или этноса, которая бы отказалась забирать павших воинов, чтобы обеспечить им достойное упокоение в земле.