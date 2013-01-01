Стало известно о тайной свадьбе Дмитрия Шепелева

О романе певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева заговорили после того, как пара стала выходить в свет вместе. А вскоре выяснилось, что у них будет ребенок. Весной 2013 году Жанна родила Дмитрию сына Платона. А уже летом певица начала борьбу с раком головного мозга.

К сожалению, в 2015 году артистка проиграла. После смерти Фриске Шепелев забрал сына себе и занялся его воспитанием. А спустя три года телеведущий встретил другую женщину. Дизайнер Екатерина Тулупова водила дочь Ладу в тот же детский сад, что и Дмитрий Шепелев Платона. В своих интервью ведущий говорил, что вначале познакомились их дети, а уже потом они.

В 2021 году Екатерина родила от Дмитрия сына Тихона. А теперь появилась информация, что влюбленные наконец решили официально оформить отношения. Как утверждает "КП", свадьба состоится уже этим летом, однако ни Тулупова ни Шепелев предпочитают не афишировать информацию об этом.

"Я хочу насыщенной профессиональной жизни, хочу, чтобы то горение, которым я жил, когда мне было 18, продолжалось. Я хочу оставаться любопытным, я хочу оставаться востребованным. И пора жениться. Вот над чем я подумываю", - недавно утверждал Дмитрий Шепелев.