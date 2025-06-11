Захарова исключила "руку Кремля" и "происки Пекина" в протестах в США

Протесты в США – это их внутренняя проблема, которая сигнализирует о глубочайшем кризисе.

Это даже не совсем политический вопрос, в Штатах царит нелюбовь людей к людям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это никакая не рука Кремля или происки Пекина. Это их внутренняя проблема", - сообщила она в эфире радио "Спутник".

Ранее Трамп заявил, что за протестами в Лос-Анджелесе стоят профессионалы, которые намерены подорвать национальный суверенитет США. В произошедшем будут разбираться генпрокурор США Пэм Бонди и Минюст страны.

7 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Дональд Трамп направил в город войска Национальной гвардии без согласования с властями штата. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на президента. В Лос-Анджелесе ввели комендантский час.