Собянин рассказал, как город реализует предложенные москвичами проекты

Новые детские и спортивные площадки, велодорожки, беседки у воды. В столице ежегодно реализуют сотни проектов по благоустройству с учётом предложений местных жителей.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, на платформах "Город идей", "Электронный дом", "Наш город" и "Активный Гражданин" москвичи информируют о состоянии инфраструктуры мегаполиса, голосуют за понравившиеся инициативы и предлагают свои варианты улучшений.

Так, в Чертанове Центральном отремонтировали исторический кордодром, где изготавливают авиамодели, проводят тренировки и соревнования.

В Гагаринском районе подарили вторую жизнь стадиону "Пионер".

В Северном Бутове появился многофункциональный спортивный кластер.

В Молжаниновском районе на месте пустыря благоустроили Синявинский сквер.