Mash: актер Денис Евстигнеев попал в больницу

Известный актер Денис Евстигнеев срочно госпитализирован. Сообщается, что в настоящее время артист находится в отделении с подозрением на острый инфаркт миокарда. У него диагностирована гипертония второй степени с риском сердечных заболеваний, передает Mash.

К слову, весной народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию, столкнувшись с аналогичным диагнозом. О произошедшем рассказал сам Виктор Иванович. Сухоруков не стал скрывать свою болезнь и огласил официальный диагноз: "Острый инфаркт миокарда. Оперирован 3 марта по поводу ишемической болезни сердца. Операция — коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения".

Во время операции выяснилось, что это второй инфаркт у Виктора Ивановича. Первый он перенес на ногах, даже не поняв, что случилось. В настоящее время артист чувствует себя нормально.