ФСБ задержала директора филиала Россельхозбанка в Орле

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Орле директора регионального филиала Россельхозбанка. По данным следствия, он вывел за рубеж 2,4 миллиона евро, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Установлено, что задержанный использовал в своих интересах корпоративный спор клиента банка - ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат". Не имея на то полномочий, задержанный дал подчиненным указание о переводе 2,4 миллиона евро по фиктивному внешнеторговому контракту на счет компании, зарегистрированной в Республике Сингапур.

Арбитражный суд признал эту операцию неправомерной. Россельхозбанку причинен ущерб в размере 167 миллионов 715 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, он заключен под стражу, передает ТВЦ.