Освобожденные из плена бойцы рассказали о пережитом: "Хочу забыть прошлое и жить с новыми силами"

В безопасности и на родной земле. В Россию из украинского плена вернулась вторая группа наших военнослужащих. Взаимный обмен был согласован в ходе переговоров в Стамбуле. Всем бойцам помогли связаться с родственниками. Впереди - реабилитация в лучших отечественных медучреждениях.

Военно-транспортный Ил-76 не спеша выруливает на стоянку. Пилоты глушат двигатели. Вокруг самолета - патруль военной полиции. Это только для непосвященного кажется все будничным и неторопливым. Но те, кто в салоне, с нетерпением ждут, когда же опустится рампа и старший группы даст "добро" на выход. Наконец-то трап коснулся бетонки. Бойцы с российскими триколорами в руках и на плечах сходят на родную землю.

По лицам видно - уставшие. Но счастливые. На глазах слезы наворачивались, а они держали себя в руках. Сколько могли. Но эмоции все же взяли верх.

Этой ночью в Россию из украинского плена вернулась вторая группа наших военнослужащих. Среди них - раненые, больные, много молодых солдат, которым еще нет и 25.

"Ждал этого дня восемь месяцев, до сих пор еще не могу в это поверить, потому, что просто нет слов. Мама, папа, бабушка, дедушка, все ждут", - говорит один из освобожденных.

Они провели в тюрьмах от нескольких месяцев до полутора лет. И потому сейчас так важно услышать родных. Первые звонки домой. На том конце - голоса жен и мам. Так не хочется класть трубку. Но автобусы уже ждут. Для многих этот день освобождения станет знаковым.

"Слава России, как раз на праздник наш попали, все хорошо, дай Бог, что мы дома, спасибо всем, кто за нас переживал, спасибо большое", - говорит один из военнослужащих.

Спасибо - это еще и братской Беларуси. Ее властям и докторам, которые первыми встречали наших военных. Оказали помощь и помогли вернуться в Россию: "Это непередаваемое ощущение, я хочу забыть прошлое, все, что было, и жить с новыми силами, буду восстанавливаться".

На восстановление, в том числе и психического здоровья, теперь бросят все силы и врачи. В клиниках Минобороны у бойцов будет время на реабилитацию. И конечно, обдумать планы на новую жизнь.