В Москве обсудили продвижение традиционных ценностей

Продвижение традиционных ценностей, развитие патриотического творчества и меры борьбы с деструктивным влиянием Запада обсудили в столице.

Состоялся круглый стол с участием экспертов в различных областях, организованный Гражданским комитетом России. Специалисты отметили системный характер информационной войны, которую развернули против нашего государства.

Страны Запада продвигают губительную идеологию через подконтрольные СМИ и соцсети. В этих условиях необходимо обезопасить граждан, создавать новые и улучшать существующие платформы для просвещения и творчества. Ключевая задача - сохранить национальную идентичность, культуру и традиции России.