Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ярослава Демиданова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 9-летнего Ярослава Демиданова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё почти два миллиона рублей.

У мальчика очень редкое генетическое заболевание - X-сцепленная адренолейкодистрофия. Смертельный недуг стремительно поражает нервную систему. Ярославу требуется срочная трансплантация костного мозга, но чтобы её провести необходимы сопроводительные лекарства, стоимостью более пяти миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Ярославу все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ярослава Демиданова, программа 2298