Дмитрий Маликов признался, что ему все сложнее справляться с неврозами

Дмитрий Маликов считается корифеем отечественной эстрады. Причем он не только популярный исполнитель, но еще и музыкант. Миллионы людей любят артиста не только за его песни, ставшие хитами, но и за позитивный образ. С именем Дмитрия Маликова почти не связано скандалов, певец отличается завидным положительным имиджем и имеет безупречную репутацию, а его самообладанию можно только позавидовать.

Однако, признался Дмитрий Маликов в свежем интервью, на самом деле у него весьма подвижная нервная система, и ему приходится прилагать все больше усилий, чтобы держать себя в руках и не поддаваться негативным новостям.

"Я тоже, как и многие люди, подвержен неврозам. Стараюсь с этим как-то справляться. Чем ты становишься старше, тем справляться становится сложнее. Вокруг происходят разные события. И далеко не все приятные. До психолога я еще не дошел, но тем не менее считаю, что в жизни должны присутствовать медитация, молитва, отвлечение на то, что дает тебе в том числе радость, - это семья, хобби, спорт, новые впечатления, путешествия. Не стоит полностью отдавать все свое время только профессии. Мне кажется, такой рецепт", - рассказал артист.

А еще Дмитрий Маликов увлечен воспитанием маленького сына Марка. Мальчик уже пошел в школу. Помимо уроков, ребенок занимается футболом, а с недавних пор полюбил рыбалку, передает Teleprogramma.pro.