Сотни москвичей потеряли миллионы рублей из-за лжеэлектриков

Сотрудники полиции задержали 12 человек, которые под видом лжеэлектриков похитили у сотни москвичей несколько миллионов рублей.

Злоумышленники создали фирму — двойника официального поставщика электроэнергии. Ее название и товарный знак схожи с атрибутами компании, которая официально поставляет электроэнергию в Московском регионе. Под видом электриков работники лжеорганизации ходили по квартирам и убеждали людей срочно заменить выключатели в электрощите. Как результат – они меняли исправное оборудование на некачественные аналоги по завышенной цене.

"От действий лжеэлектриков пострадали сотни москвичей, а причиненный ущерб исчисляется миллионами рублей. При этом многие из жертв обмана – пенсионеры", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Обыски и задержания прошли на территории шести регионов. Обвиняемых доставили в Москву: трех отправили под домашний арест, девяти фигурантам избрали меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.