Илон Маск пожалел о своих словах про Дональда Трампа

Илон Маск "дал заднюю" в конфликте с Дональдом Трампом. На своей официальной страничке в соцсети Х миллиардер написал, что сожалеет о своих высказываниях об американском президенте. "Они зашли слишком далеко", - констатировал Илон Маск.

Однако одним сообщением предприниматель не ограничился. Он оставил второе послание, в котором не удержался от грустной иронии.

"Это возмутительно, сколько усилий, направленных на подрыв моей репутации, было предпринято, особенно мной", - заключил миллиардер.

Напомним, конфликт начался с того, что президент США Дональд Трамп и некогда поддерживавший его предприниматель Илон Маск повздорили из-за инициативы американского лидера урезать бюджетные расходы — бизнесмен счел это глупым шагом. В результате американский лидер и предприниматель устроили пикировку в Интернете. Дошло до того, что Илон Маск положительно отреагировал на предложение объявить Дональду Трампу импичмент.

Илон Маск в администрации Дональда Трампа курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Ранее предприниматель написал в соцсети, что отведенное ему время в качестве особого служащего правительства подходит к концу - и выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь расти. На днях предприниматель покинул свою должность.