Путин назвал важнейшую задачу образования

Система образования подчинена важнейшей задаче: помочь каждому ребенку раскрыть свои способности, реализовать свой потенциал. Президент России Владимир Путин заявил об этом в приветствии международному форуму министров образования "Формируя будущее", опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил: школа должна не только давать самые передовые знания. Она должна воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни. Именно такой подход лежит в основе российской системы образования.

Путин призвал настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития стран-участниц форума. Важно, чтобы образование служило сохранению национальной идентичности, поддерживало все многообразие культур и традиций, заключил президент.