На новой подлодке "Якутск" подняли Андреевский флаг

Военно-Морской Флот России пополнился дизель-электрической подводной лодкой "Якутск". Она построена на "Адмиралтейских верфях" и стала шестой в серии. На борту нового корабля сегодня подняли Андреевский флаг.

Это плавучая военно-морская база, супертихая и недосягаемая для средств ПВО. Субмарина оснащена ракетным комплексом "Калибр", способным поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров.

Подлодка развивает скорость до 40 километров в час, погружается на глубину до трёхсот метров и может находиться в автономном плавании до полутора месяцев. В ближайшие дни "Якутск" отправится из Санкт-Петербурга нести боевую службу на Тихоокеанском флоте.