Огромный российский флаг развернули жители Тель-Авива

Огромный российский флаг развернули израильтяне в Тель-Авиве. Площадь полотна – более 600 квадратных метров. Акция приурочена к Дню России, который отмечается 12 июня.

В акции приняли участие десятки человек. Состоялись праздничные гулянья с песнями, хороводами и традиционными русскими угощениями, передает ТАСС.

12 июня 1990 года Была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Позже 12 июня объявили праздничным нерабочим днем, а в 1994 году утвердили государственным праздником – Днем России.