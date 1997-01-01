Украинский агент готовил подрыв автомобиля ветерана СВО под Новгородом

Силовики задержали украинца, который планировал подорвать машину ветерана спецоперации в Великом Новгороде.

Мужчина 1997 года рождения действовал по заданию киевских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Его задержали при подготовке теракта.

До этого злоумышленник поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) региона, а также собирал данные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Фигуранту дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Также его могут осудить по статьям "Диверсия" и "Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации". Расследование дела продолжается.