SHOT: актеру Станиславу Дужникову уменьшили желудок

Звезду сериала "Воронины" Станислава Дужникова прооперировали в Москве. Как передает SHOT, популярному артисту уменьшили объем желудка для борьбы с лишним весом.

У него диагностировали морбидное ожирение третьей степени и сахарный диабет второго типа. Болезнь, по словам врачей, имеет мультифакториальную природу, сообщает Mash.

Поскольку лишние килограммы серьезно отразились на здоровье актера, и было принято решение провести операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. В настоящее время заслуженный артист России восстанавливается после операции, уточняет 112.

Напомним, Станислав Дужников считается одним из самых востребованных отечественных актеров. На его счету роли в таких фильмах как "ДМБ", "Ивановы-Ивановы", "Дальнобойщики-2".