Глава МВД назвал категории мигрантов, которым следует покинуть Россию

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил депортировать из России не приносящих пользу обществу нелегальных иностранцев.

В первую очередь речь идет о тех, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию и не учит язык.

"На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально прибывающих мигрантов", - приводит слова министра официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев отметил, что о нужно исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях, так как это провоцирует негативную реакцию у местных жителей. Прием и оформление документов нужно осуществлять своевременно.